Serie B: la Vini Capetta Don Dagnino non oppone resistenza alla Pro Paschese

Andora. Tutto rimandato all’ultimo turno in Serie B. Nei playout sono solo due le formazioni in corsa per la piazza d’onore dietro alla Vini Capetta Don Dagnino che vuol dire continuare il campionato agli spareggi.

La Bcc Pianfei Pro Paschese supera proprio la capolista e aggancia il Serramenti Bono Centro Incontri: in caso di parità in classifica anche dopo l’ultima giornata le due squadre sarebbero alla pari pure per scontri diretti e differenza giochi negli scontri diretti (finiti entrambi 11-9), ma i villanovesi sarebbero primi per la differenza giochi complessiva (la Bcc Pianfei Pro Paschese è adesso già a più 5, il Serramenti Bono Centro Incontri a meno 10).

A Madonna del Pasco non c’è stata invece partita con la Bcc Pianfei Pro Paschese padrona del match con la Vini Capetta Don Dagnino. “Levratto ha giocato sicuramente forte – spiega il dt andorese Giulio Ghigliazza – e noi non siamo riusciti ad opporre resistenza al loro ritmo, anche perché il nostro capitano ha un problema alla spalla. Una infiammazione che ha condizionato la sua prestazione, tanto che nei giochi finali ha lasciato il posto in battuta a Novaro. Lunedì farà nuovi esami, vedremo se potrà giocare nell’ultimo turno”.

Sfida a senso unico: gli ospiti si aggiudicano il primo gioco, poi è una sequenza villanovese, 8-1, prima del’8-2 al riposo. Una formalità la ripresa per l’11-2 conclusivo.

Il tabellino:

Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino 11-2

Bcc Pianfei Pro Paschese: Matteo Levratto, Fabio Rosso, Alessandro Sappa, Roberto Aimo. Dt Arrigo Rosso.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Arbitro: Giorgio Gili.

I risultati della 4ª giornata:

Speb-Serramenti Bono Centro Incontri 11-7

Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino 11-2

La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 19, Serramenti Bono Centro Incontri, Bcc Pianfei Pro Paschese 15, Speb 11.

Il programma del 6° turno:

martedì 10 settembre ore 21 a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Vini Capetta Don Dagnino

martedì 10 settembre ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb