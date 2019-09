Serie B, la Vini Capetta Don Dagnino conquista l’accesso agli spareggi

Andora. La Vini Capetta Don Dagnino stacca il pass per gli spareggi di semifinale, vincendo la sfida casalinga con la Speb.

Un successo maturato solo nel finale per Grasso e compagni: la quadretta ospite, infatti, ha giocato con il piglio giusto con un Daziano in palla in battuta che ha trovato profondità e rete anche con l’aria contro. Primo tempo equilibrato, squadre incollate, la formazione di casa prova ad allungare due volte (3-1, 4-2, 5-3), ma la Speb ricuce lo strappo e così il tabellone al riposo segna 5-5. Nella ripresa Daziano e compagni ci provano, 5-7, la Vini Capetta Don Dagnino riordina le idee e si va sull’8-8. Grasso sfrutta bene un calo degli avversari, insiste in battuta e la formazione di Andora conquista tre giochi consecutivi per l’11-8 finale.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino – Speb 11-8

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Speb: Andrea Daziano, Simone Re, Andrea Giraudo, Giacomo Vinai. Dt Enrico Unnia.

Arbitro: Marco Gili.

I risultati della 5ª giornata:

Serramenti Bono Centro Incontri-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-9

Vini Capetta Don Dagnino-Speb 11-8

La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 19, Serramenti Bono Centro Incontri 15, Bcc Pianfei Pro Paschese 13, Speb 9.

Il programma della 4ª giornata:

venerdì 6 settembre ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Serramenti Bono Centro Incontri

sabato 7 settembre ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino