Savona. E’ stato trasportato in codice giallo al San Paolo lo scooterista di 16 anni che, questa sera, è stato protagonista di un incidente stradale a Savona.

Il sinistro si è verificato pochi minuti dopo le 19 a Villapiana. Lo scooter stava percorrendo via Piave in direzione di piazza Saffi quando è andato ad impattare contro una Smart che, uscendo da via Cesare Abba, stava dirigendosi verso il parcheggio di via Piave.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca di Savona, che hanno trasferito il ferito al pronto soccorso dell’ospedale savonese.