Scabbio e Santamaria vincono la Corsa dell’Amaretto

Grande successo per la Corsa dell’Amaretto giunta alla sesta edizione e sempre molto partecipata, con 181 classificati. In particolare questa competizione si evidenzia per la forte componente “rosa” ovvero la presenza femminile. Quest’anno erano 88, confermando il dato che vuole l’Amaretto come la corsa con la percentuale di atlete più alta della provincia.

Stradoni larghi, sentieri stretti e boschi hanno contraddistinto il tracciato di 8 km (che non prevedeva di tenere conto dei tempi cronometrici) che è stato percorso più velocemente di tutti da Diego Scabbio dell’Atletica Novese che ha preceduto Lorenzo Parodi e Achille Faranda della Brancaleone Asti.

Giù dal podio Francesco Farinelli dell’Atletica Due Perle seguito da Erwin Farris del Team T&T e da Bruno Aureli dell’Atletica Varazze. Settimo Giovanni Stumpo dell’Osa che precede Stefano Pace della Podistica Savonese e Danilo Giacopetti della Corrinvallestura. Chiude la top ten Marco Badano, senza squadra.

Come detto foltissima presenza femminile, ma al traguardo la prima è Dana Santamaria che supera la concorrenza di Stefania Barabino dell’Atletica Varazze che le contende la testa della gara per larghi tratti salvo doversi arrendere al traguardo. Terza è Marcella Ferraro che termina 23^ assoluta.