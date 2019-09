Regione. E’ stato varato oggi, presso il cantiere Palumbo Superyachts di Savona, il nuovo motoryacht Extra 130′ Alloy ribattezzato “L.A.U.L.”. Lungo 40 metri e realizzato in soli 15 mesi dalla firma del contratto con un Armatore europeo, L.A.U.L. è l’ammiraglia della linea Extra Yachts ed è il terzo a scendere in acqua quest’anno dopo l’Extra 86′ Fast “Mini K” e l’Extra 93′ “Ohanna”.

“La linea Extra, – hanno fatto sapere dal cantiere, – è nata nel 2018 con il primo modello di 76 piedi presentato al Cannes Yachting Festival 2018 che ha da subito riscosso grande successo. Oggi, la gamma Extra si compone dei modelli 76, 86, 86 Fast, 93, 120 Alloy e 130 Alloy”.

“L’armatore Extra è sempre alla ricerca di emozioni forti da vivere a pieno contatto con il mare, sia in navigazione che alla fonda. Ovviamente nel massimo comfort garantito dalle ampissime volumetrie interne ed esterne frutto del talento creativo di Francesco Guida”.

“L’accattivante design del profilo esprime la sua spiccata personalità distinguendosi già da subito per la sua unicità. Un raffinato gioco di contrasti tra le chiare e morbide superfici bianche di vetroresina o alluminio e le eleganti vetrate scure”.

L’architettura navale di L.A.U.L. è stata curata dallo Studio Rogantin in collaborazione con l’ufficio tecnico di Palumbo Superyachts.

“Il 2019 è un anno estremamente importante per la gamma Extra, con la consegna di tre nuovi modelli ed il consolidamento del brand sul mercato, – ha dichiarato Giuseppe Palumbo, amministratore delegato di Palumbo Superyachts. – Il varo dell’Extra 130 Alloy L.A.U.L. a Savona mi riempie di orgoglio perché, in meno di un anno dall’acquisizione del cantiere, siamo riusciti a costruire un’imbarcazione di 40 metri di nuova generazione e implementare una robusta attività legata al refit e alla manutenzione di decine di superyachts da 24 a 60 metri con grande impatto economico a favore del territorio locale. Abbiamo integrato le maestranze, abbiamo rispettato ogni singolo aspetto che ci ha fatto vincere il bando di gara e la nostra strategia a lungo periodo prevede ulteriori investimenti sul cantiere”.

Extra yacht ha inoltre in costruzione e in vendita due nuovi Extra 86 con consegna programmata nel 2020. I nuovi modelli Extra saranno presentati al Cannes Yachting Festival (EX 86 Fast e EX 93), al Monaco Yacht Show (EX 130 Alloy) e al Fort Lauderdale International Boat Show (EX 86 Fast).

EXTRA 130 Alloy M/Y L.A.U.L: descrizione

Extra 130 Alloy è un superyacht che non passa inosservato grazie ai suoi 40 metri di lunghezza e 8,4 metri di larghezza che esprimono volumi interni pari a 390 GT. Un impressionante numero di vantaggi rendono Extra 130 Alloy il superyacht ideale per la socializzazione e l’intrattenimento con la famiglia e gli amici. Ad esempio, l’upper deck vanta una dining area esterna con TV, bar, un grande sofa e chaise-lounge oltre a un’ampia area prendisole e diverse sedute.

Gli impeccabili interni sono disegnati per ottimizzare lo spazio e renderlo confortevole e quindi facilitare l’intrattenimento degli ospiti e per condividere una vista mozzafiato sull’oceano attraverso le finestrature cielo-terra presenti nel salone principale. Il main deck a prua è dotato di una piscina e area prendisole oltre ad una zona relax con sofà a C.

Il layout degli interni include quattro cabine di cui 1 VIP, 1 twin e due guest matrimoniali, tutte con bagno privato posizionate nel lower deck e una cabina armatoriale a tutto baglio sul ponte principale. La crew area dispone di 4 cabine che possono accogliere 6 persone mentre la cabina del comandante si trova nell’upper deck adiacente il ponte di comando.

Un meccanismo idraulico a scomparsa permette l’apertura dello specchio di poppa che nasconde un grande garage in grado di ospitare un tender da 5.36 metri e un jet ski.

Extra 130′ ha scafo e sovrastruttura interamente in alluminio e è equipaggiato con due motori CAT da 1800HP che garantiranno la velocità massima di 17 nodi, quella di crociera di 15.5 nodi e un’autonomia di oltre 3000 miglia nautiche a 12 nodi. Extra 130 Alloy è predisposto per installare un efficiente sistema fotovoltaico, opzionale.