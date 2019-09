Savona, una tre giorni di eventi per celebrare il “Weekend Pertiniano”

Savona/Stella. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, anche quest’anno il Comune di Stella, il Comune di Savona e l’associazione Sandro Pertini organizzano il Weekend Pertiniano dal 20 al 22 settembre.

Si tratta di una “seconda edizione che riparte dalla formula sperimentata con successo nel 2018” con il coinvolgimento del territorio, dello sport e dei giovani. In particolare, la Casa Museo Sandro Petrini a Stella San Giovanni conta 600 visite di scolaresche, che vengono in questo modo a contatto con il vissuto e l’opera dell’ex presidente Sandro Pertini, aspetto che dimostra come i giovani siano ancora vicini e a contatto con la storia e i suoi personaggi.

Il sindaco Ilaria Caprioglio, come il presidente dell’associazione Sandro Pertini Elisabetta Favetta, si dichiara molto soddisfatta dell’organizzazione di questa serie di eventi dedicati al ricordo del presidente Sandro Pertini sviluppati tra Stella e Savona: “È un bel modo di lavorare in sinergia tra due amministrazioni e l’associazione Sandro Petrini che permette di far crescere l’offerta degli eventi”.

Nel weekend dal 20 al 22 settembre, a Savona avverrà l’anteprima di questa rassegna pertiniana all’interno del Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo sito sulla Fortezza del Priamar, a seguire una nutrita carrellata di eventi tra cui la tradizionale fiaccolata, l’escursione alla scoperta delle grotte dei partigiani, una serie di concerti e proiezione del film “Chi scriverà la nostra storia”.

In queste giornate anche l’apertura straordinaria della Casa Museo Sandro Pertini a Stella San Giovanni e del Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo a Savona.