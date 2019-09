Savona. Prima si è schiantato contro lo spartitraffico di via Nizza, poi ha respinto qualsiasi cura rifiutandosi anche di fornire le proprie generalità ai poliziotti intervenuti.

Protagonista del movimentato episodio un uomo di 50 anni, che ieri sera qualche minuto prima di mezzanotte stava percorrendo via Nizza a bordo di un Suv. A un certo punto ha perso il controllo del Range Rover ed è andato a sbattere contro lo spartitraffico che divide le due carreggiate, danneggiando anche un palo della luce.

Foto 3 di 3





Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco e un equipaggio della Croce Bianca di Savona ma l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha rifiutato il trasporto in ospedale e più in generale qualsiasi cura da parte dei militi. In seguito l’uomo, visibilmente ubriaco, si è rifiutato anche di fornire le proprie generalità agli agenti intervenuti. Non aveva documenti con sé, né quelli personali né quelli dell’auto. Alla fine è stato portato in Questura per accertamenti.