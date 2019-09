Savona, ubriaco lancia bottiglie rotte ai passanti e danneggia un’auto: denunciato

Savona. Ieri pomeriggio gli agenti delle Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cinquantenne per i reati di danneggiamento aggravato e lancio pericoloso di cose.

Il 50enne è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente per ubriachezza manifesta. L’episodio si è verificato a Savona.

All’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, è stato contestato di aver lanciato alcune bottiglie rotte contro i passanti e di aver danneggiato un’auto in sosta, quindi denunciato per lancio pericoloso di oggetti e danneggiamento aggravato.