Savona, tentato furto all’Oviesse: 32enne marocchino arrestato dalla polizia

Savona. Nel pomeriggio di ieri, a Savona, i poliziotti delle volanti hanno tratto in arresto un trentaduenne originario del Marocco, per tentato furto all’Oviesse.

L’arrestato, in compagnia di un’altra persona che è riuscita a scappare prima dell’arrivo della volante, si sarebbe appropriato di diversi capi di abbigliamento, staccandone il dispositivo antitaccheggio ed omettendo il pagamento.

I due sarebbero stati notati all’interno dell’esercizio commerciale anche nei giorni scorsi. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso con persona da identificare e ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono le indagini per individuare il fuggitivo.