Savona, riparte il servizio Piedibus che accompagna in sicurezza ed educazione i bambini nel percorso casa-scuola

Savona. “Il piedibus è un’attività importante per Savona” esordisce l’assessore Ilenia Romagnoli in occasione del rinnovamento del progetto Piedibus che ormai da anni accompagna in sicurezza i giovani studenti savonesi nella tratta che va da casa a scuola. “Possiamo idealmente definire questo autobus un posto dove i passeggeri sono i bambini, mentre gli autisti e i conduttori sono degli adulti che accompagnano i piccoli studenti nel percorso casa-scuola”.

Il servizio, nato nel 2010 con il piedibus di Via Verdi, è stato poi adattato alle varie realtà scolastiche della zona, fino a toccare le scuole Astengo, De Amicis, 25 aprile e le scuole del Santuario. Con il nuovo anno scolastico appena cominciato, il piedibus che parte da Savona e raggiunge le scuole del Santuario apre le iscrizioni indicativamente fino al 31 ottobre, ma in corso d’anno vengono accettate anche successive domande.

L’assessore al sociale Romagnoli, in merito, non nasconde il desiderio di vedere il servizio sempre più utilizzato e incrementato negli anni a venire, il tutto affinché Savona possa diventare effettivamente una città sostenibile con la partecipazione dei cittadini.

Il servizio viene offerto in collaborazione con il Comune di Savona (con un importo di 2000 euro), Auser e TPL che mette a disposizione tariffe agevolate, con una decina di euro di sconto per l’abbonamento del bus.

“Gli obiettivi dell’iniziativa pensata per bambini e genitori – come illustrato dall’assessore – sono quelli di favorire la socializzazione, combattere l’obesità infantile, insegnare le regole stradali e suggerire ai bambini uno stile di vita sano anche per l’ambiente”.

Attualmente è operativo il piedibus della linea Savona-Santuario, che è pensato per offrire una modalità green ed educativa alle nuove generazioni (dalla prima alla quinta elementare), in modo da promuovere e infondere lo spostarsi e il vivere la quotidianità il più possibile sani.