Savona, presentati 10 nuovi autobus

Savona. Questa mattina in piazza Mameli a Savona Tpl Linea ha presentato alla cittadinanza i 10 nuovi autobus Mercedes Citaro che saranno in esercizio a partire dalla prossima settimana sulle linee urbane ed extraurbane. La presentazione ha visto la presenza del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, del vicesindaco Massimo Arecco e dell’assessore Pietro Santi. Gli autobus sono stati acquisiti con un finanziamento regionale ottenuto dal precedente consiglio di amministrazione di Tpl Linea, presieduto da Claudio Strinati.

Gli autobus presentati presentano le caratteristiche di veicoli di gamma elevata: sono veicoli da 12 metri dotati di 3 porte, con pedana disabili e 105 posti totali ammissibili, di cui 27 posti a sedere. Presentano gradini bassi, altezza di accesso ridotta e un comodo pianale ribassato. Il grande abitacolo con ampi cristalli, sedili ergonomici e aria condizionata offre un comfort ottimale.

Oltre alle normali dotazioni di sicurezza e ai 2 estintori, i veicoli sono equipaggiati con un dispositivo automatico per lo spegnimento incendi mediante acqua nebulizzata ad alta pressione.

I veicoli sono dotati di videosorveglianza interna tramite 4 telecamere in registrazione continua entro i termini di legge. Sono, inoltre, dotati di un dispositivo contapasseggeri (uno su ciascuna porta) predisposto per un futuro interfacciamento con il Sistema di Bigliettazione Elettronica Regionale.

Anche il posto guida è ad elevato comfort e massima sicurezza con parete in vetro da 1,80 metri tra il posto guida ed il corridoio.

I veicoli hanno un contratto di manutenzione full service per 12 anni (pari alla vita fiscale dei veicoli).

Altri 2 veicoli della stessa marca e modello sono in fase di acquisizione in autofinanziamento da parte dell’azienda. Sono, inoltre, in arrivo a fine settembre 4 veicoli Iveco Crossway, nuovamente a 12 metri. A completamento del finanziamento regionale utilizzato per l’acquisto di tali 4 veicoli, Tpl Linea ha finanziato l’acquisizione di un quinto veicolo della stessa tipologia.

In totale, quindi, saranno disponibili 17 nuovi veicoli che consentiranno di dismettere i veicoli 12 metri più vecchi, diminuendo di un anno circa l’età media dei veicoli a parco.