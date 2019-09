Savona. Al termine della partita contro il Verbania, l’autore del gol che ha aperto la strada alla vittoria biancoblù, Pietro Tripoli, si è presentato in sala stampa per un breve commento al match.

“Parto con il ringraziare il pubblico ci ha dato una grossa mano sopratutto per il momento che stavamo passando visto che abbiamo sbagliato due rigori – ha dichiarato -. Sono contento, personalmente, perché ho fatto un gran gol; mi dispiace solamente che potevamo chiuderla prima”.

“Il rigore? Di solito si sbagliano ma questa volta devo dire che Russo ha fatto una grandissima parata con la mano di richiamo ed è rimasto in pieni fino all’ultimo” ha sottolineato Pietro.

Sul cambio del modulo, dal 3-5-2 al 4-4-2, Tripoli ha detto: “Il cambio modulo a me non compromette nulla in quanto io sono nato da seconda punta ma nel corso degli anni ho sempre fatto da esterno o di centrocampo o d’attacco. A me piace stare davanti, mi piace fare gol e se riesco ad avere questa continuità sono felice“.

“Noi abbiano fatto una gran bella partita perché sbagliare due rigori e mangiarsi altre occasioni di testa ti butta giù invece siamo sempre stati compatti e non abbiamo mai mollato. Siamo undici leoni. Dobbiamo ancora migliorare anche a conoscerci – ha concluso l’attaccante -, a vedere come si muove il compagno, il collettivo è la cosa più importante”.