Savona, Patrizio Lai (UIL) è il nuovo presidente del comitato consultivo provinciale Inail

Savona. È stato ricostituito per il prossimo quadriennio il comitato consultivo provinciale Inail (CO.CO.PRO), composto dalle parti sociali, per il quale è stato nominato presidente Patrizio Lai della UIL.

Patrizio Lai è un savonese di 47 anni, dipendente di Bombardier da 20 anni; da due decenni è iscritto ai metalmeccanici con la tessera Uilm. Lai dal 2009 è in segreteria provinciale Uilm ed è al quarto mandato RLS e RSU. Nella segretaria provinciale Uilm, il neo presidente CO.CO.PRO Inail ricopre l’incarico di segretario organizzativo.

Il prossimo 7 novembre il comitato consultivo provinciale Inail si riunirà per la prima volta per discutere delle attività da intraprendere per i prossimi quattro anni in materia di salute e sicurezza.

“Purtroppo gli incidenti sul lavoro aumentano, ci sono stati forniti alcuni dati che intendiamo elaborare per la prima riunione del CO.CO. PRO – spiega il presidente Patrizio Lai – Abbiamo intenzione di intraprendere un percorso specifico che possa preparare le lavoratrici e i lavoratori in materia di sicurezza: formazione e informazione sono necessarie all’interno dei luoghi di lavoro e saranno le aree tematiche che metteremo al centro del dibattito. Prevenire è necessario per costruire la cultura della sicurezza, sia all’interno delle aziende che delle cooperative”.

Il comitato consultivo provinciale Inail è composto dai rappresentanti dei lavoratori nei settori industria, commercio, dai rappresentanti dei datori di lavoro dei settori industria e commercio, da un rappresentante dell’ispettorato nazionale del lavoro (territoriale di Savona), da un rappresentante dell’azienda sanitaria locale n.2, da un rappresentante dei mutilatati e invalidi del lavoro.