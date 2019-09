Savona, pappagallo smarrito in zona Ipercoop

Savona. Lo scorso 10 agosto a Savona, in zona Ipercoop – Via Privata degli Angeli, è stato smarrito un pappagallino Calopsite di colore giallo di nome Elvis con corpo grigio come da fotografia.

“E’ domestico e molto socievole – spiegano i proprietari – e tende ad avvicinarsi alle persone. Ha il suo anellino di riconoscimento”.

Se qualcuno lo avesse visto o preso può contattare il numero 3468659836.