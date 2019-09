Savona. Attimi di panico in via Montenotte, a Savona, per un episodio piuttosto inusuale, soprattutto in centro città.

Una vera e proprio “nuvola” di api (uno sciame composto da almeno un centinaio di esemplari) ha infatti invaso la strada, suscitando l’attenzione dei passanti e rallentando il traffico veicolare.

Decisivo è stato l’intervento di un commerciante della zona, che ha posizionato una cassetta sulla carreggiata per spingerle e a raggrupparsi e poi rimuoverle (esperimento riuscito). Sul posto anche il personale della polizia locale di Savona.