Savona, lotta all’abusivismo. L’assessore Levrero: “Un dovere nei riguardi dei commercianti”

Savona. “E’ un lavoro importante quello portato avanti dalla Polizia Municipale che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto.” A dirlo è l’assessore per le Politiche della Sicurezza Roberto Levrero.

“Combattere l’abusivismo è un dovere per noi amministratori pubblici, un atto di giustizia verso il commercio regolare, munito di licenze ed in regola con tutte le normative, diversamente andremmo ad accondiscendere una concorrenza sleale assolutamente incompatibile con la visione che ho di città vivibile e sicura.”

“L’intervento attuato dalla Polizia Municipale sabato scorso, non è rilevante solo sotto il profilo del risultato conseguito, ma anche ostico dal punto di vista strettamente tecnico operativo, in quanto operare in borghese è un’alea in più per i nostri agenti, per questo vanno i miei sentiti complimenti al comandante Aloi.”