Savona. “No planet, no pesto” o “Diventa Greta anche Thu(nberg)” o anche “CO2 polmoni così” o “Il nostro futuro si sta sciogliendo”. Sono questi alcuni degli originalissimi slogan che, questo pomeriggio, hanno accompagnato l’edizione savonese dello “sciopero per il clima” andato in scena in oltre 180 città italiane nell’ambito delle iniziative organizzate globalmente per la “climate strike week” in prosecuzione della battaglia portata avanti dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg.

I ragazzi si sono radunati in piazza Sisto V, davanti alla sede del municipio, e qui hanno preparato cartelli e striscioni. Più tardi hanno preso il via gli interventi dei ragazzi e degli esperti invitati alla manifestazione, tra i quali un giovane redattore del giornalino “Farò del mio peggio News” autore di un articolo sul tema del cambiamento climatico, una studentessa in rappresentanza dell’Università degli Studi di Genova (che ha sottoscritto giusto questa mattina una lettera di intenti con tutte le iniziative e i cambiamenti che l’ateneo intende adottare per svoltare definitivamente verso la sostenibilità ambientale e potenziare la cultura ambientale) ed una sua collega del campus di Savona.

I ragazzi in piazza pare abbiano le idee abbastanza chiare su quello che occorre fare per combattere il cambiamento climatico: “E’ ora che chi ha potere si svegli e faccia qualcosa affinché la terra possa sopravvivere”, spiega una giovanissima manifestante.

Ma tutti, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa per contribuire: “E’ sufficiente fare la raccolta differenziata o andare a scuola in autobus anziché in auto”, spiega una studentessa. E ancora: “Io cerco di non usare la plastica, anche se è difficile perché tutto è fatto di plastica: dalle penne alle copertine dei libri. Faccio la differenziata a casa, nella mia scuola non si fa. Non uso neanche l’aria condizionata per non impattare sull’ambiente”.