Savona, il “The Balance” inserito dal Gambero Rosso tra i migliori cocktail bar d’Italia

Savona. C’è anche un locale savonese tra i migliori cocktail bar d’Italia. Si tratta del “The Balance”, inserito dal Gambero Rosso nella Guida Bar 2020.

Giunta alla 20a edizione e presentata all’Excelsior Hotel Gallia di Milano, la guida raccoglie le migliori insegne della Penisola. Questa edizione della guida conta 150 nuovi ingressi per un totale di 1300 indirizzi lungo tutto lo Stivale, valutati in Chicchi (a giudicare la qualità del caffè) e Tazzine (che esprimono un voto sull’offerta complessiva del locale) permettendo di orientarsi al meglio nel complesso e variegato mondo che ricade sotto la definizione di bar.

All’interno della guida sono anche elencati i 12 migliori bar d’Italia in una specifica categoria, quella dei cocktails. E tra questi c’è anche il The Balance, bar della Darsena di Savona. “Vogliamo ringraziare tutti – è il commento del titolare – È un risultato inaspettato e per questo ancora più gradito. Un grazie speciale a tutti i nostri fedelissimi clienti, e grazie anche a chi non è mai venuto a bere da noi… chissà mai”.