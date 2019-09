Savona/Mosca. Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, a nome di tutto il Comune savonese, partecipa al “III Climate Forum of Cities” che si svolge a Mosca durante le giornate del 4 e del 5 settembre.

L’evento, di portata internazionale, si prefigge l’obiettivo di confrontarsi sulle politiche a favore della sostenibilità e sugli interventi per fronteggiare i cambiamenti climatici. A partecipare all’incontro esperti in ambito ambientale e politico, che conoscono le criticità in materia ambientale e si impegnano a confrontarsi sul tema dello sviluppo sostenibile.

In particolare il sindaco di Savona interviene nella cerimonia di apertura oltre ad altre due sessioni plenarie.

“Il Climate Forum ha l’obiettivo di riunire i maggiori esperti nel settore e dialogare insieme, unire gli sforzi di governo, delle imprese e delle comunità per creare piani climatici efficaci, scambiare esperienze nella realizzazione di progetti sulla sostenibilità, tema sempre ricorrente negli obiettivi dell’amministrazione comunale savonese che in prima linea si batte da anni per sostenere questo importante traguardo”, ci tiene a dire Ilaria Caprioglio, determinata a trasformare Savona in una smart city.

L’agenda del forum comprende sessioni planarie, workshop e lezioni su tutti gli aspetti dello sviluppo urbano sostenibile, i cambiamenti climatici e l’adattamento al fine di garantire un futuro sostenibile del pianeta.