Savona, il 24 settembre vengono consegnati i diplomi agli allievi dell’istituto ITS

Savona. Martedì 24 settembre a partire dalle 11.30 presso l’aula Tosques dell’istituto Ferraris-Pancaldo in via alla Rocca di Legino si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi di “Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti” con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali ‘industria 4.0’ e nella domotica.

All’avvio dei lavori il dottor Mattia Minuto, presidente della fondazione ITS e responsabile dell’area risorse umane e relazioni sindacali presso l’Unione Industriali della provincia di Savona, e Alessandro Gozzi preside dell’istituto Ferraris-Pancaldo di Savona, porteranno i loro saluti ai presenti.

Sarà inoltre l’occasione per presentare la sesta edizione del corso “tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti” con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali ‘industria 4.0’ e nella domotica per il quale le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre prossimo.

“In una provincia, quella di Savona, con una così alta percentuale di disoccupati giovani, il corso ITS è una delle poche soluzioni concrete a disposizione. I dati ufficiali del monitoraggio degli istituti tecnici superiori del 2017 dicono che il 79.1% degli studenti trova lavoro a 12 mesi, un record di occupabili a livello nazionale ed europeo”.

La fondazione istituto tecnico superiore per l’Efficienza Energetica è attiva da anni nel settore della formazione post-diploma dedicata all’efficienza energetica. La fondazione ITS per l’Efficienza Energetica di Savona è costituita dall’università degli studi di Genova, dall’istituto tecnico superiore Ferraris Pancaldo, SPES Scpa, dal Comune di Savona, dalla provincia di Savona e dall’Unione Industriali di Savona. Tutti i membri della fondazione si coordinano per proporre percorsi formativi innovativi e rispondenti alle esigenze del mercato.

Dal 2012 ad oggi la fondazione ITS ha realizzato 5 percorsi formativi biennali di 1850 ore ciascuno, comprensivi di 600 ore di stage anche all’estero che ogni anno hanno permesso a pochi studenti selezionati il conseguimento della qualifica riconosciuta a livello europeo di “Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti”.