Savona, “gita fuori porta” per un automobilista: sbaglia strada e si ritrova nel letto del Letimbro

Savona. “Ma da dove è passato?”. E’ questa la domanda che si sono posti i tanti passanti che, questo pomeriggio, hanno notato la presenza di un’auto “in transito” nel letto asciutto del torrente Letimbro.

Una presenza che non è passata inosservata e che si è meritata un post dedicato sulla pagina Facebook “Savona è” il quale ha già meritato decine di “like” e di interazioni.

E oltre a chiedersi da dove sia passato, in tanti si stanno domandando come abbia fatto il distratto conducente a non rendersi conto di essere “nel bel mezzo del guado” e non su una strada asfaltata e, soprattutto, come farà ora ad uscirne.

Nel frattempo, gli agenti del comando della polizia locale di Savona stanno giungendo sul posto per cercare di fare luce sulla situazione