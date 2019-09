Savona, gattina trovata in mezzo ai rovi in via Scotto: l’Enpa cerca un padrone

Savona. Non è escluso che sia stata abbandonata, ma forse ha perduto la madre e si è smarrita trai rovi in mezzo ai quali questa gattina è stata ritrovata, piuttosto malconcia e disorientata, dagli agenti della Polizia Municipale (che Enpa ringrazia) in un boschetto di via Scotto a Savona.

E’ ora ospitata nelle sede della Protezione Animali di via Cavour 48 r, in compagnia di una decina di coetanei dove, in gabbie curatoriali separate, verranno curati e accuditi fino a guarigione e successivo affidamento a famiglie che ne faranno richiesta.

Chi li volesse adottare può contattare la Protezione Animali Savonese.