Savona. Domenica 8 settembre, in occasione della Festa della Natività di Maria la Confraternita sant’Ambrogio di Legino e la Parrocchia di Zinola organizzano, come ogni anno, la suggestiva processione aux flambeaux verso il Santuario della Madonna del Monte.

Il corteo sacro, che si avvierà alle 20.30 dalla località Buggi (capolinea dei bus dal cavalcavia sopra l’autostrada) vede la partecipazione delle confraternite savonesi e sarà aperto dal crocifisso di Legino, del XVIII secolo. Su per la salita sarà recitato il S. Rosario. Presente anche il crocifisso, altrettanto antico, della Confraternita del Cristo Risorto. La Polizia Municipale garantisce l’interruzione del traffico veicolare per permettere la migliore preghiera.

Alle 21 in chiesa la Messa celebrata dal vicario don Angelo Magnano, nonché parroco di Legino con don Giancarlo Frumento, già Parroco di Zinola. Canti a cura del coro parrocchiale di Zinola insieme alle Confraternite. In caso di pioggia si svolgerà solo la Messa in chiesa.