Savona, dal 4 al 6 ottobre si tiene il 22esimo raduno degli alpini

Savona. Si terrà nella città della Torretta il 22esimo raduno del primo raggruppamento degli alpini che sfilerà per le vie cittadine, con gli iscritti delle 25 sezioni facenti capo a Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Francia.

“Un onore accoglierli: le ‘penne nere’ sono un elemento fondante della nostra storia e della nostra identità. Sarà una splendida occasione per Savona” affermano i tre assessori savonesi Massimo Arecco, Maria Zunato e Roberto Levrero che, insieme all’assessore allo sport Maurizio Scaramuzza, stanno facendo un lavoro di squadra per organizzare un evento, la cui sicurezza, stante l’elevato numero di presenze attese in città, è coordinata da S.E. il prefetto.

“Da alpino, posso dire d’essere orgoglioso di questa manifestazione – commenta l’assessore Scaramuzza in merito al raduno che si terrà dal 4 al 6 ottobre – festeggeremo questa tre giorni già da sabato con “L’alpino dell’anno”, per finire con la sfilata di domenica mattina”.

“Rappresenterà una magnifica possibilità anche per le attività economiche (commercio e pubblici esercizi in testa) che da subito hanno dato ampia disponibilità a collaborare con l’amministrazione” afferma l’assessore allo sviluppo economico Zunato.

“La città sarà all’altezza dell’evento – conclude Levrero – Ringrazio fin d’ora il signor prefetto e tutte le forze di polizia e protezione civile impegnate nell’organizzazione logistica e della sicurezza”.