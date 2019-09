Savona. Presentata oggi in Confcommercio la 58esima edizione della Mostra nazionale del Fungo che si terrà a Ceva i weekend del 14 e 15 settembre e del 21 e del 22 settembre.

La fiera è organizzata dal gruppo micologico cebano “Rebaudengo-Peyronel” e dal Comune di Ceva, con il coinvolgimento delle associazioni locali e rappresenta una delle rassegne micologiche più importanti a livello nazionale ed europeo.

Foto 2 di 2



Nel corso della fiera, organizzata in due parti, una scientifica e una commerciale e ludica,

ogni anno sono state esposte “centinaia di specie di esemplari freschi, classificati dai più quotati studiosi del settore, italiani e stranieri”. In particolare in questa ultima edizione più di 200 funghi, raccolti anche in Liguria, verranno classificati ed esposti.

Durante la fiera ci sarà anche il ritorno di Miss Fungo, la mostra di erbe aromatiche e spontanee, il treno storico Ceva-Ormea, le visite guidate al Forte di Ceva e molti altri eventi tra cui la presenza della Prova del Cuoco per scegliere il raviolo al fungo di Ceva e i fuochi d’artificio.

L’obiettivo, a detta del sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone, è quello di identificare il fungo con Ceva e viceversa in un rapporto bidirezionale proficuo per turismo e commercio.

In occasione, il presidente di Confcommercio Savona Bertino dichiara quanto sia importante collaborare in termini turistici con il basso Piemonte, in un’ottica sempre più concreta e sinergica.

Nel corso della conferenza è intervenuto anche l’assessore al turismo di Savona Doriana Rodino che ha illustrato l’importanza del fungo, a livello territoriale e sociale, non solo in Piemonte, ma anche nel savonese, in particolare nella Valbormida.