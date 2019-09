Savona, Christian Papa: “Non ci sono alibi, dobbiamo stare zitti e pedalare”

Vado Ligure. Quattro punti raccolti in cinque partita di campionato; fuori dalla Coppa Italia con una vittoria ai rigori e una sconfitta. L’avvio di stagione del Savona è decisamente al di sotto delle aspettative.

Christian Papa, direttore sportivo della società biancoblù, commenta: “L’atteggiamento non mi è piaciuto sicuramente. Il Vado ha fatto la sua onesta partita. Sapevamo che arrivavamo a giocare con una squadra rimaneggiata, però loro hanno messo tutto quello che noi non abbiamo messo, pur avendo dei mezzi tecnici superiori. Non ci sono alibi, non ci sono scuse, solamente pedalare e stare zitti“.

“Si parla troppo, si dicono troppe cose – evidenzia Papa -. Non è una questione di moduli, non è una questione di attaccanti perché noi ne abbiamo cinque: io conosco grossa parte delle rose di Serie D e non ce li hanno. I grandi cannonieri in questo momento sono solamente al Mantova, stiamo parlando di Scotto e Guccione. Per il resto, parlando di società che stanno ammazzando gli altri gironi, vincono di misura perché vincono di mentalità e di forza mentale, non vincono di grande coinvolgimento corale e di gioco importante”.

“Quello che oggi dico è che sicuramente noi dobbiamo stare zitti e pedalare. Ben venga, lo dico con rammarico, una sconfitta così oggi: che ci serva per quello che dobbiamo andare a fare mercoledì, domenica prossima e il resto del campionato – conclude il Ds -. Non ci sono alibi di nessun genere e nessun tipo“.