Savona. Il Savona, sul campo della Caronnese, ha subito la prima sconfitta stagionale, uscendo battuto 2-1.

Nell’intervista realizzata dall’ufficio stampa del Savona Fbc, al termine della gara mister Siciliano ha dichiarato: “Nei primi quindici/venti minuti siamo rimasti sul pullman, un atteggiamento disastroso e la colpa è mia. Martedì dovremmo cercare di capire il perché di questo atteggiamento ma consideriamo anche il fatto che siamo una squadra nuova. Abbiamo abbassato la testa, dobbiamo lavorare tanto“.

Ha continuato il mister dei biancoblù: “Non è colpa di un singolo ma tutta la squadra ha avuto un approccio sbagliato. C’eravamo ripromessi di non concedere nulla nei primi venti minuti invece abbiamo concesso tutto e ci siamo ritrovati sotto di due gol. Quello che abbiamo espresso dopo è stato abbastanza buono, non dobbiamo buttare via tutto. Dobbiamo aspettare ancora un po’ per migliorare sia dal punto di vista della condizione che dal punto di vista della compattezza, di feeling“.

“Le sconfitte aiutato anche ad accelerare i processi, ci fanno alzare le antenne questa sconfitta ci deve far capire e ripartire nel modo giusto” ha concluso siciliano.