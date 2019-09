Savona, auto fuori strada in via Nazionale Piemonte: tre persone ferite

Savona. Incidente stradale a Savona. È accaduto una manciata di minuti prima delle 15 e a rimanere coinvolta è stata un’auto, con 3 persone a bordo.

Alla guida c’era una ragazza che, per cause ancora da accertare (forse per via dell’asfalato reso scivoloso dalla pioggia), ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada in via Nazionale Piemonte, all’altezza del civico 10.

Nonostante il grande spavento, fortunatamente tutti e tre gli occupanti del veicolo hanno riportato solo ferite lievi. Sul posto i vigili del fuoco e 3 ambulanze (croce rossa Savona, croce bianca Savona e Oro Mare di Albissola). I feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.