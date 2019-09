Savona, assegnata la borsa di studio Fidapa a una giovane suora proveniente dal Kenya

Savona. Era il primo aprile 2019 quando il dottor Chiapale, direttore della SC Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Paolo di Savona, ha illustrato la sua missione in Kenya a una numerosa platea di socie e ospiti, lasciando, con i suoi racconti, un segno tra il pubblico presente.

L’incontro, nato come una testimonianza del noto ortopedico savonese, a cui hanno partecipato Paola Bellotti, infermiera presso l’ospedale savonese e la dottoressa Stefania Briano, si è poi concretizzato in un discorso carico di spunti e vie di collaborazione.

Danilo Chiapale inizia molti anni fa la sua esperienza di volontariato con i medici del GOA, l’associazione Silvano Mastragostino, noto ortopedico pediatrico ligure, famoso in tutto il mondo per tecniche e approcci chirurgici pioneristici. L’associazione opera da oltre trent’anni nella zona centrale del Kenya; qui si interviene soprattutto su bambini nel primo anno di età e su giovanissimi che presentano malformazioni congenite quali il “piede torto”, il rachitismo, la spasticità, la spina bifida e altre patologie importanti derivanti dalla qualità di vita dei paesi dell’Africa centrale.

Le strutture ospedaliere in cui oggi opera l’ortopedico savonese e la sua equipe stanno sempre più migliorando le condizioni di lavoro e il servizio offerto. In Africa, dove la sanità è normalmente a pagamento e le strutture sono concentrate nelle capitali, l’ospedale Cattolico di North Kunangop presta cure gratuite a tutti coloro che ne hanno bisogno con un aumento continuo di pazienti.

“La Fidapa è un’associazione di dimensione nazionale composta da più di 11.000 socie e appartiene alla federazione internazionale BPW (Business and Professional Women) che da sempre muove le iniziative su due piani: quello nazionale e quello internazionale. Momenti di confronto come questo sono utili a poter incanalare le nostre risorse verso realtà virtuose che operano in circostanze difficili che necessitano di aiuti. Il Kenya, inoltre, è tra i paesi in cui è presente la nostra BPW con due club associati, consentendoci di poter usufruire di canali diretti” dichiara la presidente savonese Fidapa Bpw Italy Marcella Desalvo.

“Rispetto al tema della sopravvivenza delle strutture ospedaliere, come quella in cui opera il dottor Chiapale, che nell’incontro sono emerse come cardini di un lavoro di aiuto alla popolazione più in difficoltà, la nostra associazione ha ritenuto di concentrare il suo intervento proprio su questo ambito, volendo sostenere un progetto ben specifico, sempre a favore delle donne – continua Desalvo – Durante gli anni abbiamo già fornito supporto a start-up di giovani donne che si sono distinte in alcuni campi”.

“In questo caso, grazie al fondo apposito costituito con il contributo del comitato Ballo delle Debuttanti, in una riunione degli organi direttivi successiva alla serata del primo aprile, abbiamo scelto di sostenere una giovane suora kenyana, operante nella missione cattolica locale, per il suo primo anno di studi infermieristici. L’incontro con il medico savonese è stato un momento coinvolgente che ha portato tutti gli organi direttivi a scegliere di sostenere l’iniziativa e la macchina operativa di volontariato che deve continuare a sviluppare il suo lavoro”.

“In tempi in cui assistiamo a esodi di massa dalla splendida Africa di persone al completo sbando, è importante poter far qualcosa nelle loro terre” conclude il dottore Danilo Chiapale.