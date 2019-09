Savona, appello del comitato “Amici del San Paolo”: “Ricerchiamo nuovi volontari”

Savona. “Ricerchiamo nuovi volontari”. Il comitato “Amici del San Paolo” fa sua e rilancia la richiesta dell’associazione Volontari Ospedalieri (AVO), che necessita di nuovi volontari.

“L’impegno richiesto, – ha spiegato il presidente del comitato Giampiero Storti, – è donare tre ore alla settimana al servizio nei reparti dell’ospedale. Un sorriso, un aiuto, una presenza discreta nel rispetto della privacy e delle regole dell’ospedale sono un dono prezioso per chi è in difficoltà”.

“Non aggiungo altro se non l’invito a voi e ai vostri conoscenti ad entrare nel circuito del volontariato oggi in difficoltà in diversi settori. Questo rientra nei compiti del Comitato”, ha concluso.

Per informazioni: Maria Donvito, 347.868819; Bianca Zunini, 328.8313711.