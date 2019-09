Savona. Ancora un successo per Sara Oddera. La savonese ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo di campionessa italiana categoria 14 élite femminile e over 40 del circuito Italian Sup League.

In una due giorni di gara, sabato 21 e domenica 22 settembre, l’evento svoltosi a Senigallia ha visto la portacolori di Delta Sup e Sup Team Savona aggiudicarsi la prima frazione a cronometro per poi arrivare seconda nella beach race. La combinazione della due giorni l’ha decretata campionessa italiana anche quest’anno, confermando il risultato ottenuto nel 2018.

Foto 3 di 4







Ottimi anche i risultati conseguiti dall’altro savonese presente all’evento, Paolo Nardini, giunto tredicesimo assoluto e sesto over 40.

Sara, al rientro dalla trasferta marchigiana, afferma: “Sono stati due giorni combattuti soprattutto perché sono arrivata a questo appuntamento non al top della forma a causa di problemi fisici importanti, ciononostante sono riuscita a vincere il titolo per il secondo anno consecutivo. I prossimi appuntamenti ci vedranno impegnati in Francia per la gara sui canali di Savières domenica 13 ottobre”.