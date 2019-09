Sara Meloni, testimonial e vincitrice dell’AttaTrail: prima assoluta in campo femminile

Arenzano. Ieri, sabato 14 settembre, ad Arenzano, in provincia di Genova, Sara Meloni, l’enfant prodige dell’atletica italiana del Team Endurance di Borghetto Santo Spirito, è stata testimonial dell’associazione no profit TuttiperAtta, che organizza e raccoglie fondi per l’assistenza e la cura dei bambini inguaribili e che quest’anno, oltre a donazioni ad altre associazioni come la Maruzza Liguria, ha messo in campo un suo progetto, “Anche noi andiamo in vacanza”, che prevede di offrire un alloggio, per piccoli periodi di vacanza, ad Arenzano, per i bimbi in cura presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

AttaTrail è una competizione, giunta alla sua quinta edizione, che nasce per ricordare la piccola Agata Masi, mancata a causa di un neuroblastoma, e il ricavato della giornata andrà in beneficenza. Sara ieri ha corso l’AttaTrail, una gara di trail running sulla distanza di 13 chilometri e 500 metri con 700 metri di dislivello positivo.

Il trail running è una specialità della corsa a piedi che si svolge in ambiente naturale, generalmente su sentieri in montagna con tratti pavimentati o di asfalto limitati che al massimo non eccedono il 20% del totale della lunghezza del percorso. Questa attività è caratterizzata da una considerevole lunghezza dei percorsi e dal superamento di dislivelli importanti, tanto positivi che negativi.

Ebbene, Sara Meloni, 7 anni di età, con il tempo di 1 ora e 25 minuti, ha vinto la categoria femminile classificandosi prima donna assoluta.