Sagre, mercatini, natura e motori: un gradevole weekend di eventi in provincia

Provincia. “Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, respira questa libertà”. Canta così Jovanotti e pare un caldo invito a non pensare troppo all’imminente arrivo dell’autunno astronomico (quello metereologico è già iniziato da mo’!), anzi a godere della piena libertà di scelta tra i sempreverdi IVG Eventi di quest’ultimo fine settimana d’estate.

Non c’è cosa migliore di una buona tavola imbandita e Vado Ligure ne ha apparecchiato una molto invitante: “Pace e Lavoro” firmerà infatti le succulenti preparazioni culinarie della Sagra della Polenta e Porchetta, due ottime specialità che si accompagneranno all’immancabile buona musica dal vivo. Festosità e creatività saranno invece alla base della Fiera “S. MaTè – Da u-mò e da-a tera”, in cui artigiani e produttori porteranno a Laigueglia i loro prodotti della terra e dell’ingegno e che avrà il suo culmine nel grande spettacolo pirotecnico sul mare.

La natura è intorno a noi e possiamo “imbrigliarla” a nostro piacimento: ne sono una dimostrazione le composizioni erbacee giapponesi in esposizione al Festival del Bonsai, che propone ad Andora workshop con esperti e una ricca mostra mercato con i maggiori produttori italiani ed europei. Non hanno alcunché di “naturale” ma sono delle “rarità”: parliamo delle nuove FIAT 124 Spider, che daranno sfoggio di sé, sfileranno e sfrecceranno tra le strade di Loano per compiere tutte insieme il 2° Giro Turistico Regionale GTT Liguria Riviera di Ponente.

Vado Ligure. Da venerdì 20 a domenica 22 settembre la società operaia di mutuo soccorso “Pace e Lavoro” nella Valle di Vado organizza la Sagra della Polenta e Porchetta.

Le cucine saranno aperte tutti i giorni a cena dalle ore 19, domenica anche a pranzo da mezzogiorno. Le serate saranno accompagnate da buona musica: venerdì Robbi dj, sabato Slot Machine Band, domenica ancora Robbi dj. In caso di maltempo sono disponibili posti al coperto.

Laigueglia. Giunge alla XXXVII edizione la Fiera “S. MaTè – Da u-mò e da-a tera”, che si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 settembre. Ideata e realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali di promozione turistica e culturale, la storica fiera si snoderà con una lunga cordata di stand espositivi ubicati nelle suggestive piazzette affacciate sul mare.

Artigiani e produttori provenienti da varie regioni porteranno il loro contributo offrendo e/o vendendo prodotti della terra e dell’ingegno a tema artigianato, enogastronomia, marineria e sport. Inoltre laboratori didattici, degustazioni sensoriali, concerti, gare di nuoto, rievocazioni storiche, visite guidate alla maestosa parrocchiale e molto altro ancora. Imperdibile il grande spettacolo dei fuochi artificiali sul mare a ritmo di musica che si svolgerà sul molo centrale sabato 21 settembre alle ore 22:30.

Laigueglia, uno dei Borghi più Belli d’Italia, consacra uno degli appuntamenti più sentiti dal paese, che si svolge contemporaneamente alle celebrazioni religiose in cui la statua del santo patrono Matteo viene portata in processione per le vie del borgo marinaro.

Andora. La coltivazione dei bonsai e l’affascinante mondo delle composizioni erbacee, dell’arte e della musica giapponese sono protagoniste del Festival del Bonsai in programma sabato 21 settembre dalle 9 alle 23 e domenica 22 settembre dalle 9 alle 19 al Parco delle Farfalle. Oltre alla grande esposizione di bonsai pregiati Il festival propone workshop con esperti, dimostrazioni e una ricca mostra mercato con i maggiori produttori italiani ed europei.

Fitto il programma con conferenze, stage gratuiti o a contributo minimo con esperti nelle tecniche di coltivazione e incontri dedicati alla cultura, alla filosofia e persino sulla scrittura Giapponese. Nel corso delle due giornate anche visite guidate gratuite alla mostra dei preziosi bonsai, che il pubblico potrà anche votare.

Loano. Sabato 21 e domenica 22 settembre si svolgerà il 2° Giro Turistico Regionale GTT Liguria Riviera di Ponente, organizzato dal gruppo Facebook FIAT 124 Spider Italy (che conta circa un migliaio di iscritti) con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune e in collaborazione con FIAT FCA AutoLiguria di Savona.

Grandi protagoniste della manifestazione saranno le nuove FIAT 124 Spider che si rifanno alla celebre Spider del 1966 e che già nella loro versione “base” sono state definite le “Ferrarine” della casa piemontese. Saranno presenti modelli base, lusso, Lmt, design e Abarth, che daranno bella mostra di sé prima in piazza Italia, davanti a Palazzo Doria, poi nelle altre località del ponente savonese che saranno toccate dal giro turistico.

Alla manifestazione prenderanno parte circa una cinquantina di veicoli e decine di appassionati della decappottabile di casa FIAT, provenienti da tutto il Nord Italia, dalla Francia e dalla Svizzera. Tra di loro ci sarà anche una personalità di spicco: Ruben Wainberg, disegnatore ufficiale della FIAT 124 Spider. Mascotte dell’evento il piccolo “Ronaldino”.

Albissola Marina. Sabato 21 settembre sul lungomare degli Artisti e nel centro storico appuntamento con la prima edizione di “Albissola Marina in Sport”, in cui le associazioni sportive parteciperanno con prove e dimostrazioni. L’evento celebra lo sport con la promozione delle diverse realtà presenti sul territorio. Tante le attività proposte: danza, arti marziali come karatè, ginnastica, tennis, pallacanestro, twirling, baseball, dama, golf, beach volley, calcio, vela e windsurf e gli altri sport di gruppo, per un totale di quindici realtà sportive.

Tra le 9 e le 12 partenza in piazza del Comune per passeggiata non agonistica (camminata di difficoltà media) a cura di OSA Outdoor Sport Activity. Nel pomeriggio tra le 14:30 e le 17 chiunque potrà provare i vari sport con gli istruttori presenti nei numerosi stand collocati presso il lungomare. A seguire in piazza della Concordia ci sarà la conclusione della giornata con lo spettacolo a cura di Passodanza a.s.d. e la consegna dei gadget.

Le finalità dell’iniziativa sono molteplici: promuovere le associazioni sportive locali, sensibilizzare i cittadini di tutte le età alle buone pratiche dello sport (benessere fisico, socialità e aggregazione), spostare in avanti la stagione turistica con l’obiettivo di avere una maggiore ricaduta economica.

Bardineto. Sabato 21 e domenica 22 settembre a partire dalle 9:30 al PalaFungo si terrà la nuova edizione della rinomata Festa Nazionale del Fungo d’Oro.

Sarà un’edizione ricca di eventi: esibizione di trial acrobatico a cura del show action group, rievocazione dei giochi medioevali, realizzazione di scultura in pietra a cura dell’artista Mario Nebiolo, carri allegorici, sfida dei boscaioli a colpi di motosega, giochi e gonfiabili per bambini e tanto altro. Non mancheranno i piatti tipici a base di funghi sapientemente preparati dai migliori chef.