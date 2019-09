Rotture e guasti a condotta fognaria e rete idrica: disagi ad Alassio. Tecnici Sca al lavoro

Alassio. Giornata davvero intensa quella di oggi per tecnici e dirigenti Sca.L’intervento sicuramente più ingente è stato quello, tuttora in corso per arginare e risolvere la rottura sulla rete fognaria che si è verificata stamani, sotto la sede municipale, con conseguente sversamento in rio del Cardellino.

Gli uomini della Sca sono subito intervenuti con un’idrovora e con una pompa di sentina per riassorbire e impedire lo sversamento. In questo momento sono all’opera per riparare la condotta. Al termine si provvederà ad un’opportuna disinfezione del sito e ai controlli di legge.

“Si tratta di un problema ben diverso – spiega Emanuela Preve, presidente di Sca – rispetto a quello registrato nel maggio 2019 quando Sca era intervenuta su una vasca, non di propria proprietà e competenza in Piazza Partigiani, che convoglia i liquami dei bagni marini limitrofi. Erano bruciate due pompe e per evitare ogni problema Sca, a proprie spese, ha provveduto a sostituire le due pompe con due di nuova generazione”.

“Durante tutta la stagione, infatti le campionature dell’Arpal hanno sempre registrato ed evidenziato l’eccellente qualità delle acque del litorale alassino, anche e soprattutto sul centralissimo rio del Cardellino”.

“Nel pomeriggio – prosegue Preve – interverremo sulla condotta in Via Vigo della quale abbiamo registrato una rottura. Poiché la perdita insiste su una proprietà privata, abbiamo dovuto richiedere le opportune autorizzazioni per l’intervento che inizierà a partire dalle 14. Si tratta però di una rottura e di un intervento che non ha creato e non dovrebbe creare disagi all’utenza”.

“Stamani invece abbiamo provveduto a sostituire un tratto di condotta in Via Vespucci. In questo caso e solo limitatamente all’area interessata, abbiamo interrotto l’erogazione dell’acqua per circa un’ora e mezza dopo averne data ampia, preventiva e opportuna informazione all’utenza”, ha concluso.