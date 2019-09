Ritrovato esanime e senza ferite, muore in piena notte per strada: mistero a Savona, indaga la polizia

Savona. Sono ancora tutte da chiarire le cause della morte dell’uomo che, all’alba di questa mattina, è stato ritrovato esanime in corso Vittorio Veneto a Savona.

L’episodio si è verificato pochi minuti prima delle 5 di stamane, quando alcuni passanti hanno allertato il 112 segnalando la presenza di un uomo riverso a terra in strada.

Sul posto sono giunti i volontari della pubblica assistenza insieme agli agenti della squadra Volanti della Questura di Savona.

All’arrivo dei paramedici il ferito (un marocchino di 37 anni) dava ancora segni di vita, seppure debolissimi. Nonostante le operazioni di rianimazione messe in atto dai sanitari per ripristinare i normali parametri vitali, lo straniero è deceduto.

Sul posto sono poi arrivati anche gli uomini della squadra Mobile e gli esperti della Scientifica, che si sono subiti messi al lavoro per stabilire le possibili cause del decesso dell’uomo: sul suo corpo, infatti, non erano presenti né ferite da taglio né ferite da arma da fuoco. E’ possibile che la morte sia dovute a cause naturali, tuttavia la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e sarà quasi certamente sottoposta ad autopsia.

All’arrivo degli agenti, vicino al corpo dell’uomo era presente una donna, connazionale dell’uomo, che parlava ad alta voce e con grande concitazione. Sarà probabilmente ascoltata dagli inquirenti.