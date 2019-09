Savona. É stata presentata questo pomeriggio a Savona, nella sala conferenze della pinacoteca civica, la maglietta celebrativa che i calciatori di Savona e Vado utilizzeranno per l’ingresso in campo nel derby del 29 settembre. Il tema della maglietta è: “Rispetto delle regole e degli avversari”, un messaggio forte che, proprio in occasione di un derby così sentito, assume caratteristiche ancor più importanti.

Alla conferenza stampa erano presenti il presidente del Savona Roberto Patrassi, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e l’assessore allo sport del medesimo comune Maurizio Scaramuzza, che hanno compiuto brevi interventi a margine della presentazione.

Foto 3 di 5









“Imparare a rispettare le regole, i compagni e gli avversari è fondamentale – ha detto il sindaco Caprioglio – è dalle differenze, da chi è diverso da noi, che si impara molto. E così anche dalle sconfitte”. La prima cittadina savonese ha poi ringraziato le altre autorità presenti, compreso il nuovo comandante della Capitaneria di porto Francesco Cimmino, sottolineando anche la sua gioia personale per il progetto: “lo sport è una scuola di vita, insegna ad affrontare le difficoltà che si vinca e si perda – ha dichiarato – si impara a sacrificarsi”.

“Educazione e rispetto sono fondamentali fin dal settore giovanile – ha detto il presidente Patrassi – è per questo che fin da subito ho chiarito che a me il tifo piace, mentre non sopporto i cori contro”. La società ha anche sottolineato l’importanza della scelta del derby per la presentazione di questa maglietta, “che sarà indossata da tutti i calciatori e dagli arbitri all’ingresso sul terreno di gioco”.