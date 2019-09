Rischio inondazioni a Bastia d’Albenga, Ciangherotti (FI): “Da questa amministrazione solo bugie”

Albenga. “Come sempre il Pd, o quel che ne rimane ad Albenga, cerca di cambiare puntualmente le carte in tavola”.

Ad affermarlo il consigliere di minoranza di Forza Italia Eraldo Cinagherotti, che ha messo nel mirino la vicenda riguardante il rischio inondazioni a Bastia e, in particolare, il consigliere comunale di maggioranza Camilla Vio.

“Questa volta il Pd lo ha fatto con la consigliera Camilla Vio che, strumentalmente, accusa la Regione Liguria di aver fatto passerella elettorale nei mesi scorsi per appoggiare il candidato del centrodestra Gerolamo Calleri e di aver poi dimenticato il problema del rischio inondazioni a Bastia, – ha proseguito Cinagherotti. – Ovviamente non è così. La Regione Liguria guidata dal presidente Giovanni Toti, e che nel Ponente ha in Angelo Vaccarezza un suo punto di riferimento, ha ben presente i problemi e i rischi che il torrente Arroscia rappresenta in località Abissinia”.

“Il Comune di Albenga, giusto per fare chiarezza, è stato invitato il 3 settembre ad un incontro in Provincia proprio per parlare delle risorse disponibili nel 2020 per la Protezione Civile che serviranno anche per gli interventi di arginamento dell’Arroscia a Bastia. L’incarico di progettazione delle opere potrebbe essere affidato già quest’anno, in modo da ottenere nei primi mesi del prossimo anno gli strumenti adeguati per ricercare le risorse per finanziare l’opera, sia nei fondi regionali, sia in quelli dell’Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale”.

“In ogni caso, a quanto mi risulta, sia l’amministrazione comunale sia la gestione dell’area di pesca sportiva dei laghetti dell’Abissinia sono state informate per prendere tutte le necessarie procedure di Protezione Civile in casi di allerta meteo. Dire che la Regione ha dimenticato Bastia, insomma, è una bugia, una delle tante che questa amministrazione racconta”, ha concluso.