Riprendono a Ortovero i corsi di minibasket aperti a tutti

Ortovero. Per l’ottavo anno consecutivo riprende la stagione minibasket a Ortovero dove i mini cestisti e le mini cestiste saranno accolti da istruttori qualificati pronti a farli giocare e divertire.

I corsi hanno sempre avuto un ottimo numero di partecipanti negli anni passati e la scorsa stagione ha ottenuto il record di presenze. Per andare incontro alle varie esigenze, la novità di questa stagione è che entrambi gli allenamenti saranno infrasettimanali, il mercoledì e il venerdì con inizio alle ore 16,45.

“Ringraziamo il Comune di Ortovero per aver accolto la nostra richiesta di poterci allenare due volte in settimana visto che gli anni scorsi il secondo allenamento era al sabato mattina – dicono i promotori dei corsi -. Come ogni anno tutti i bambini e tutte le bambine che si iscriveranno potranno disputare i tornei e i campionati. Per noi è importante dare a tutti la possibilità di giocare a minibasket facendo conoscere il nostro bellissimo giocosport. Hai tra i 6 e i 13 anni? Vieni a provare in palestra a Ortovero il mercoledì e il venerdì alle ore 16,45, le prove sono gratuite. Per informazioni è possibile contattare Betta al numero 3338564688 o Fabio al numero 3391383659”.

