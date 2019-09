Ricerche online sulle escort: Savona, Finale e Alassio comuni più “viziosi”. È Vado quello più “casto”

Provincia. La Liguria risulta essere una tra le regioni mediamente “caste” in Italia (11esimo posto a livello nazionale) per quanto riguarda le ricerche online mensili di escort per abitante su Escort Advisor, il sito più utilizzato in Italia per scegliere le sex workers.

A guidare la classifica regionale c’è il capoluogo Genova, che detiene la posizione numero 75, con 582.320 abitanti, 36.647 utenti al mese e un picco mensile di ricerche.

Scendendo, invece, nello specifico della nostra Provincia, al primo posto troviamo Savona (92esimo posto nazionale, poi Finale Ligure (130esimo), seguito a ruota da Alassio (194esimo posto), Loano (229esimo), Albenga (292esimo), Andora (363esimo) e Varazze (348esimo). A chiudere la classifica, aggiudicandosi anche lo “scettro” di “Comune più casto” a livello provinciale-regionale è Vado Ligure (547esimo posto).

Dati significativi, a maggior ragione pensando che che, secondo l’ultima edizione di luglio 2019 della rilevazione di Alexa.com (il servizio di statistiche web di Amazon), il portale Escort Advisor ha conquistato la posizione numero 59 fra i siti più visitati in Italia In Italia. Il primo sito di recensioni adult in Europa è tra i primi 60 siti internet in Italia per traffico e quindi popolarità.

Escort Advisor ha sviluppato negli ultimi mesi una media di traffico di 1,8 milioni di utenti unici mensili, con una crescita di oltre il 35% anno su anno. A maggio di quest’anno era entrato nella top 100 dalla posizione 220 che occupava nel 2018, superando servizi di informazione quali: 3bmeteo (62esimo), Trenitalia.com (67esimo), Ansa (75esimo), versione web di Airbnb (83esimo) Vodafone (114esimo) o GialloZafferano (146esimo).