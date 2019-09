Regione, Piana entra nella commissione Nat: “Tutelare gli interessi dell’agricoltura, settore strategico per Italia e Liguria”

Regione. Doppio incarico per il presidente del consiglio regionale nei massimi organi di rappresentanza istituzionale delle Regioni a livello nazionale ed europeo.

Ieri pomeriggio Alessandro Piana, nell’ambito dell’assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome che si è svolta a Genova, è stato nominato membro del Comitato europeo delle Regioni, l’organismo che si riunisce periodicamente a Bruxelles ed entrerà a far parte della Commissione che si occupa, fra l’altro, di risorse naturali, agricoltura, turismo, pesca e protezione civile (NAT) ma potrà, in qualità di supplente, partecipare anche alle riunioni delle altre 5 Commissioni.

“Ringrazio la Conferenza per questa riconferma – dichiara il presidente Piana – e sono orgoglioso di poter contribuire al processo di avvicinamento fra territorio e istituzioni europee per dare corpo al principio di sussidiarietà che deve ispirare l’attività amministrativa ad ogni livello. Il ruolo di stimolo e di controllo svolto dal Comitato Europeo delle Regioni e di ogni singola Commissione è fondamentale, poiché buona parte della legislazione europea viene applicata a livello locale e regionale. Sarà mio dovere assolvere al meglio il nuovo ruolo nella Commissione Nat per tutelare gli interessi di un settore, l’agricoltura, che è strategico in Italia e, in particolare, in Liguria”.