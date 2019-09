Regione, la denuncia del Siap: “Agenti di polizia di Stato genovese e ligure senza divise”

Regione. “Mentre sull’argomento sicurezza, come sempre, si concentra il consenso politico, a Genova e in Liguria molti poliziotti hanno difficoltà a lavorare in divisa”.

La denuncia porta la firma del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia di Stato), per voce del dirigente nazionale Roberto Traverso: “Continuano a mancare capi della divisa per poter lavorare nel rispetto del regolamento di servizio”.

“Il Siap sta sollecitando da tempo e con forza l’amministrazione ad effettuare la corretta vestizione dei colleghi che non dispongono dei capi della divisa necessari per prestare regolarmente il proprio servizio”.

“Ricordiamo a tutte le colleghe e colleghi interessati, di controllare con attenzione la tipologia di divisa che dovranno indossare in servizio. Solo se sono in possesso dei capi previsti potranno svolgere correttamente il servizio, altrimenti in base al regolamento di servizio, non sarebbero autorizzati ad iniziare l’attività lavorativa”.

Infine, l’appello: “Invitiamo le colleghe ed i colleghi ad aiutarci a tutelarli comunicando tale carenza al proprio ufficio”.