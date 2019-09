Savona, ruba scarponcini da Pittarosso e spintona la direttrice per fuggire: arrestato dalla polizia

Savona. Ieri mattina, i poliziotti delle volanti hanno tratto in arresto un trentacinquenne con l’accusa di rapina. Si tratta di Elio Davide Vettoretti, originario del Brasile, classe 1984.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo, all’interno del negozio Pittarosso ha indossato un paio di scarponcini da montagna, cerando di allontanarsi senza pagare. Scoperto, dapprima ha afferrato il braccio della direttrice del punto vendita per impedirle di telefonare, poi l’ha spintonata per guadagnarsi la fuga.

Ma, fuggito a piedi, il malvivente è stato identificato e rintracciato dagli agenti di polizia, anche grazie alla descrizione fornita dal titolare; inoltre, è stato trovato in possesso di altri prodotti di cui non ha giustificato la provenienza, probabilmente rubati in altri esercizi commerciali: sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia.

L’arrestato è stato processato per direttissima in tribuna a Savona: l’arresto è stato convalidato e il processo rinviato al prossimo 4 ottobre.