Rapina alla Carige di Alassio, finisce la fuga del terzo bandito: arrestato

Alassio. Anche il terzo rapinatore della Banca Carige di Alassio è stato individuato ed arrestato dalla polizia. Si tratta di un quarantasettenne di Asti, Pasquale Pollice, che aveva già una serie di precedenti specifici.

L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un decreto di fermo del pubblico ministro Elisa Milocco. I poliziotti della squadra mobile di Savona hanno individuato Pollice nell’Astigiano e così sono scattate le manette.

Il rapinatore ora si trova in carcere come i suoi due complici Giancarlo Sini, 42 anni, di Alessandria e Jessica Giovane, di 29, che erano stati fermati poco dopo la rapina. In un primo momento, separandosi da loro, Pollice era invece riuscito a far perdere le sue tracce.

Secondo la ricostruzione della polizia, è stato proprio Pollice ad entrare in banca con la pistola in pugno e una maschera calata sul volto. Dopo l’assalto sarebbe lui ad essere fuggito col bottino da 33 mila euro che, al momento, non è ancora stato recuperato (nel corso delle perquisizioni successive all’arresto infatti non sarebbero stati trovati contanti).

Le indagini della polizia stanno comunque proseguendo per chiudere il cerchio sui movimenti dei tra rapinatori.