Tovo San Giacomo. Maltempo e vento forte in Riviera con ingenti danni in tanti Comuni, in particolare nell’entroterra della Riviera.

A farne le spese, ad esempio, il Comune di Tovo San Giacomo, dove è stato pesantemente danneggiato dalle raffiche il tetto del nuovo asilo di via Accame.

A darne comunicazione è stato il sindaco Alessandro Oddo, che ha spiegato: “Purtroppo il forte vento di questa notte ha danneggiato seriamente l’impianto solare-termico del nuovo asilo in via Accame”.

“Oggi l’Ufficio tecnico comunale, dopo aver messo in sicurezza la area, ha provveduto ad una prima, sommaria quantificazione del danno, mentre la prossima settimana interverrà una ditta specializzata per il computo dei danni ed il ripristino dell’impianto. L’apertura dell’anno scolastico sarà comunque regolare”, ha concluso il primo cittadino.