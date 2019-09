Raddoppio di ponente, Toti incontra il ministro De Micheli: “Non è più rinviabile, va programmata nei prossimi 4 anni”

Liguria. “Abbiamo analizzato le priorità per questa regione e ho indicato alcune urgenze infrastrutturali”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato l’incontro con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, avvenuto oggi a Genova dopo l’inaugurazione del Salone Nautico.

Tra gli argomenti anche il raddoppio ferroviario di ponente: “La questione non è più rinviabile – spiega Toti – ho chiesto che venga programmata nel piano degli investimenti di RFI per il prossimo quadriennio. Penso che sia un’opera a portata di mano, che richiede alcune centinaia di milioni per i prossimi anni e su cui RFI è già piuttosto avanti sullo studio di fattibilità”.

“Soprattutto – conclude – è uno spreco assurdo aver raddoppiato quasi tutta la linea e aver lasciato un collo di bottiglia che ne vanifica gran parte degli effetti positivi”.