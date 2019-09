Raccolto di castagne danneggiato da cinghiali e caprioli: “Impossibile arginare le continue incursioni”

Osiglia. Oltre alla situazione meteo quest’anno il raccolto di castagne nelle località della Val Bormida potrebbe avere risultati negativi anche per le continue incursioni di cinghiali e caprioli nei terreni dei coltivatori.

“Avevamo già denunciato il problema a suo tempo ed ora enti e istituzioni preposte si stanno interessando ad una questione che rischia di provocare pesanti conseguenze” affermano alcuni coltivatori di Osiglia, che tornano a farsi sentire proprio nel momento clou del raccolto nei castegneti delle aree boschive.

“Abbiamo lavorato con tanto impegno e sacrificio per garantire la produzione e il prodotto, tuttavia i nostri sforzi diventano sempre più spesso vani…” aggiungono sconsolati.

“Consapevoli delle difficoltà abbiamo cercanto aiuto in Provincia, Regione e Ambito di Caccia, con l’obiettivo che si possa trovare una soluzione condivisa e risoluta rispetto ai danneggiamenti che tanti proprietari di terreni subiscono in questo periodo e nei mesi precedenti, nei quali, tra l’altro, operiamo anche per la pulizia e la manutenzione dei nostri boschi”.

“Non solo anticipare l’apertura della caccia, come avevamo richiesto, ma una strategia di intervento contro le incursioni di cinghiali e caprioli: ora anche le associazioni di categoria del mondo agricolo ci hanno contattato e auspichiamo che qualcosa possa finalmente muoversi ed essere fatto” concludono.