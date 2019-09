Liguria. Ancora un buon risultato per “Dona la spesa”, l’iniziativa solidale promossa venerdì 13 e sabato 14 settembre da Coop Liguria in collaborazione con 69 associazioni di volontariato (comprese 10 reti territoriali) e dedicata, in questa occasione, alla raccolta di materiale didattico.

I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente più di 11 tonnellate di prodotti (penne, quaderni, matite, colori, temperini, gomme, ecc…), acquistati e donati dai soci e dai consumatori per aiutare le famiglie in difficoltà.

Foto 2 di 2



In provincia di Savona sono state raccolte circa 2 tonnellate di prodotti, a favore di Arci, Acli, Caritas e Usei (a Savona); Centro Scuola Territorio e Croce Bianca (ad Albenga); Banco di Solidarietà (a Loano); Consulta del Volontariato e Caritas (a Finale); Onlus Raggio di Sole (a Cairo); San Vincenzo, ACLI e USEI (a Vado); San Vincenzo (a Varazze).

Alle associazioni (e ai tanti volontari delle Sezioni Soci Coop che collaborano all’iniziativa) va il ringraziamento di Coop Liguria, oltre naturalmente a tutti i Soci e clienti che ancora una volta hanno generosamente contribuito.

Il prossimo appuntamento con “Dona la spesa” è per sabato 12 ottobre, quando si svolgerà una nuova raccolta di generi alimentari di prima necessità.