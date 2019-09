Quel gran cesso di Frida

Frida ha i baffi. E io la amo.

E’ brutta, Frida. Ha una gamba più corta, zoppica. E’ tutta stramba. E io la amo.

Frida è rotta. Non come una bambola. Non come un giocattolo. Non come un bell’orologio immobile.

Frida è rotta come una donna rotta.

La ha trafitta un palo. Come fosse uno spiedo e lei un pennuto da grigliare.

Ma non è rotta per questo.

Frida ha le sopracciglia unite. E’ pelosa. E’ brutta e secca. E io la amo.

Frida veste da uomo, parla come un uomo, dice parolacce come un uomo, scopa le donne come un uomo.

Ma è una donna. E io la amo.

Frida è brutta e si dipinge brutta. Si veste di fiori vermigli e tessuti sgargianti, si adorna di gioielli e si intreccia i capelli. E dipinge se stessa esattamente com’è: zeppa di dolore, assetata di amore, svuotata e irremediabilmente sola.

Frida ha i baffi. E io la amo.

E’ brutta. E’ storpia. E’ pelosa. E io la amo.

Frida ama Diego. E Diego la ama. Come una colomba, come un frutto esotico succulento, come un diamante prezioso. Come una bambina. E la tradisce, la lascia, la abbandona.

Frida è una donna rotta, trafitta nella pancia, svuotata nella pancia, sola nella pancia.

Ma è una donna che non ha mai abbassato la testa per un uomo. E’ una donna che non ha mai rinunciato alla propria arte. E’ una donna che non ha mai rinunciato a vivere. E io la amo.

Frida è brutta. E’ trafitta. E’ sola. Spesso è disperata.

Frida è caparbia, è appassionata, è rivoluzionaria.

Frida ci è madre. E noi, sgangherate, matte, caparbie, rivoluzionarie, donne brutte e rotte, le siamo figlie. Tutte, tutte con un palo nella pancia, un uomo nelle budella e fiori vermigli tra i capelli.

Frida ha i baffi ed è bellissima. E io la amo.

