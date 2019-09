Prova gratuita di scuola nuoto all\' Amatori Nuoto Savona

L’Amatori Nuoto Savona di via Magliotto offre la possibilità di effettuare una prova gratuita di scuola nuoto per bambini dai 3 ai 14 anni, per l’anno 2019/2020, nei seguenti giorni:

– lunedì 09/09/2019 alle ore 16.30

– martedì 10/09/2019 alle ore 16.30

– venerdì 13/09/2019 alle ore 16.30

– sabato 14/09/2019 alle ore 10.00

Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria al numero telefonico 019/861296 oppure all’indirizzo mail segreteria@amatorinuotosavona.it