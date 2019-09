Prodotti della terra, sport outdoor, arte ceramica e feste: un dinamico fine settimana di eventi in provincia

Provincia. “In autunno le forme acquistano una plastica maturità: la primavera è pittrice, l’autunno è scultore”. Il filosofo e scrittore tedesco Ernst Jünger paragona le mezze stagioni a dei “fabbricanti” di capolavori e in qualche misura non è così lontano dalla realtà. Quasi come delle opere d’arte gli IVG Eventi riempiranno infatti la “galleria” del primo fine settimana d’autunno a “livello zero” sul mare o nelle “altitudini” dei monti savonesi.

Proprio “in cima” a quest’ultimi saremo attirati, come dei segugi, dagli inconfondibili aromi e colori del più pregiato e ricercato prodotto della terra, celebrato in grande stile nella Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo. Nell’incantevole borgo potremo assaporare la bontà e l’eccellente offerta della gastronomia tipica valbormidese.

L’esercizio fisico è il “pennello” o lo “scalpellino” che dà forma e sostanza allo sport. A Savona si terrà la ciclopedalata “Savona in Bici”, organizzata dalla onlus Chicchi di Riso, che si snocciolerà in tutta la Città della Torretta. Finale Ligure si “rituffa” nelle emozioni di “Finale for Nepal”, originale mix di outdoor, solidarietà, cultura e spettacoli in una nuova ambientazione “verde”.

Albissola Marina sarà “artista” del giorno in senso stretto. Con l’iniziativa “Louis Fratino Romanico Project Room” la Casa Museo “Jorn” invita il pubblico a dare il proprio “arrivederci” al genio ceramistico americano, che per tutto settembre ha preparato la sua prossima mostra personale parigina nelle due Albisole.

Millesimo. Fino a domenica 29 settembre si terrà la ventisettesima edizione della Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo, prima delle manifestazioni che in Italia celebrano il pregiato prodotto della terra, che si svilupperà tra le vie dell’incantevole borgo nel cuore della Val Bormida, noto per il suo fascino e la sua eccellente offerta gastronomica, con oltre quaranta attrazioni.

La nuova edizione si prefigge di superare i dati della scorsa, quando si sono registrati più di 30mila visitatori con oltre 15mila pasti serviti. Alla bontà dei prodotti tipici la Festa lega una serie di eventi indirizzati a tutti e fortemente voluti dall’amministrazione comunale: concerti rock, jazz, liscio, latinoamericani e balli occitani e la novità della discoteca serale dedicata ai più giovani. Importante anche il ruolo del volontariato: cittadini di tutte le età lavoreranno infatti durante i sei giorni per il successo dell’evento.

Importante la presenza della Regione Liguria che, oltre a finanziare la manifestazione, parteciperà direttamente con un proprio stand. La Festa si svolgerà dal 26 al 29 settembre nel suo pieno di eventi e nei giorni di sabato 5 a domenica 6 ottobre con alcuni appuntamenti selezionati.

Savona. Sabato 28 settembre si terrà l’ottava Ciclopedalata Turistica “Savona in Bici”, organizzata dall’Associazione Chicchi di Riso in collaborazione con la Regione Liguria, la Provincia e il Comune, che si snoderà lungo vie e piazze della Città della Torretta.

Il ritrovo è alle ore 15:15 in piazza Sisto IV. All’atto dell’iscrizione verrà consegnata ai partecipanti la maglietta ufficiale della ciclopedalata (obbligatorio indossarla) a ricordo della manifestazione. Si raccomanda a tutti i partecipanti l’utilizzo del casco (normativa nuovo Codice della Strada). La partenza è prevista alle ore 16:30. L’arrivo avverrà a Le Officine, dove tutti i partecipanti riceveranno una merenda offerta dal centro polifunzionale con la collaborazione di Conad.

Alle ore 17 in corso Italia 165R si terrà l’inaugurazione di Shanti’s Barber. Dopo il punto vendita di Spotorno i titolari aprono anche nel capoluogo e aspettano residenti e turisti per brindare insieme.

Finale Ligure. Fino a domenica 29 settembre torna “Finale for Nepal”, evento giunto alla sua decima edizione e che si basa su un mix di di arrampicata, outdoor, solidarietà, musica, spettacoli, conferenze con alpinisti di livello internazionale, cibo e attività di yoga, meditazione e naturopatia.

Quest’anno per la prima volta la manifestazione si svolgerà non più a Finalborgo ma in località Le Manie, una location immersa nel verde e nella natura a pochi minuti da Finale Ligure, capitale mondiale dell’outdoor. A supportare l’evento, divenuto ormai uno dei più frequentati dal mondo dei climber, molte aziende e marchi importanti dell’outdoor e dell’alpinismo.

Grazie alla raccolta fondi effettuata soprattutto grazie a questo evento l’associazione Finale for Nepal ha sviluppato diversi progetti sociali legati all’istruzione e alla tutela dei giovani in Nepal e oggi sostiene due case famiglia e alcune scuole primarie per lo più in zone molto remote di questo Paese. Due anni fa grazie all’aiuto di Bosch e al cuore di Marco Confortola “Finale for Nepal” e Associazione 17 hanno ricostruito da zero nel post-terremoto una scuola che oggi ospita circa 200 bimbi e sostenuto altri progetti.

Albissola Marina. Sabato 28 settembre sera Casa Museo “Asger Jorn” invita il pubblico interessato a prendere parte a “Louis Fratino Romanico Project Room”, l’evento di saluto di Louis Fratino. Classe 1993, Fratino ha trascorso il mese di settembre lavorando la ceramica nello Studio Ernan Design di Albisola Superiore, in preparazione alla sua mostra personale che si terrà alla Galleria “Antoine Levi” a Parigi.

Una selezione di questi lavori sarà esposta nella project room intitolata “Romanico”, all’interno dello studio di Asger Jorn. Si tratta della prima vera e propria produzione di un corpus di opere in ceramica, mai realizzata dal giovane pittore di New York. Fra tutte le possibili mete in cui avrebbe potuto dedicarsi alla sperimentazione di questo materiale Fratino ha scelto Albisola per diverse ragioni, autobiografiche e storiche.

Innanzitutto Fratino ha in parte origini italiane, molisane per la precisione; in secondo luogo il suo universo figurativo di riferimento è quello classico italiano dal primo Umanesimo di Masaccio e Giotto alla Transavanguardia di Francesco Clemente, passando dai maestri del Modernismo, primo fra tutti Arturo Martini. Proprio il confronto con Martini e Lucio Fontana (cercato da Fratino sulle fonti disponibili fin dagli anni di studio negli Stati Uniti) è stato all’origine del suo desiderio di trascorrere un periodo di residenza ad Albisola.

Andora. Sabato 28 settembre dalle ore 15 grande festa per i cento anni di storia della Croce Bianca e della sezione AVIS di Andora, insieme al servizio dei cittadini. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune.

Le sedi saranno aperte con attività ludiche per i bambini. Il programma prevede alle 16 la merenda per tutti, alle 17:30 la Santa Messa, alle 18:30 il saluto delle autorità e la premiazione dei donatori AVIS e alle 19:30 il rinfresco finale per tutti i presenti.

Nasino. Sabato 28 e domenica 29 settembre in località Madonna di Curagna la Pro Loco di Nasino è lieta di invitarvi alla Sagra della Castagna.

Si parte la sera di sabato con l’apertura degli stand gastronomici alle 19, tanto cibo, birra, cocktail bar e la compagnia musicale di dj Roby e la scuola Riva Salsera.

L’appuntamento è anche per domenica con l’apertura degli stand a mezzogiorno e un pomeriggio allietato dal Mago Taz, babydance e truccabimbi. Nel corso dell’evento anche musica e ballo con l’Orchestra Gianni, Sandra e I Fox.